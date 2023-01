Ladrão é detido após tentar furtar caminhonete de PM na Vila Monteiro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um ladrão foi detido por policiais militares por volta das 21h45 desta segunda-feira, 16, na rua Rui Barbosa, na Vila Monteiro. O detalhe é que a Triton pertencia a um policial militar.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o veículo estava estacionado e a vítima, de 49 anos, que estava a trabalho no Batalhão da PM, viu pelas câmeras de segurança uma dupla em atitude suspeita na caminhonete.

Com o apoio de outros policiais, conseguiram deter o suspeito com uma chave mixa. O comparsa conseguiu fugir. Indagado, confessou que queria furtar objetos de valor que poderiam estar no interior do veículo.

Detido, foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

