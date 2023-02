Jovem que agrediu bombeiro na UPA Santa Felícia é preso após assaltar mercearia

Câmera de segurança registrou o assalto - Crédito: reprodução

Um jovem de 18 anos -o mesmo que na última sexta-feira (10) agrediu um bombeiro na UPA do Santa Felícia (veja a matéria)- voltou a ser preso por policiais militares na noite desta segunda-feira (14). Desta vez ele assaltou uma mercearia no Jardim Bandeirantes.

Uma câmera de monitoramento do estabelecimento que fica na Abraão João registrou a ação do criminoso. Ele entrou no local armado com uma réplica de pistola e não se intimidou com a presença de vários clientes.

O ladrão roubou dinheiro e várias moedas. Em seguida se escondeu em uma mata na rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza.

A Polícia Militar foi alertada sobre o crime e uma equipe da ROCAM/Força Tática encontrou o acusado em posse do dinheiro roubado e da réplica de arma de fogo. Ele foi conduzido ao plantão da Central de Polícia Judiciária, onde está à disposição da Polícia Civil.

