Jovem motociclista fica ferido em acidente no Cruzeiro do Sul

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma moto, deixou um jovem de 22 anos ferido, nesta noite de sexta-feira (24), na Avenida Pádua Sales, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, os dois veículos transitavam pela mesma via, porém em sentidos opostos, quando o condutor do carro, que seguia no sentido bairro - centro, fez uma conversão para entrar na Rua Elias Arsênios e não viu a moto, atingindo-a em cheio.

O motociclista caiu sobre o teto do carro e depois foi ao solo, ficando ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa.

