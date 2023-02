Jovem é preso em flagrante por tráfico na Vila Jacobucci

Crédito: Divulgação

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, neste domingo (05), na Vila Jacobucci,

Policiais militares realizavam saturação pelo bairro, quando suspeitaram do jovem, que tentou esquivar-se da abordagem e fugiu com uma sacola nas mãos, em direção à rodovia, mas chegou no fim da rua e chegou o pacote do outro lado do muro.

A equipe que o acompanhava conseguiu abordá-lo e o pacote foi recuperado, verificando-se que continha 74 pinos de cocaína, 10 porções de maconha, R$ 206,00 em dinheiro e um iphone.

Durante toda a abordagem, o acusado tentou passar-se por menor de idade, mas foi verificada sua data de nascimento e confirmada a sua maioridade, sendo ele preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

