Jovem é preso após assaltar casal na região do Kartódromo

Um jovem de 22 anos foi preso nesta noite de sábado (08), após assaltar um casal na Rua Frankin Brasiliense, no Santa Paula.

De acordo com informações, as vítimas se dirigiam a um posto de combustíveis para usar o banheiro, quando foram abordadas pelo ladrão, que estava armado com uma faca e um simulacro de arma de fogo.

Ele roubou o celular do rapaz e exigiu que a moça mostrasse os seios, alegando que queria ver se não havia dinheiro escondido alí.

Após o roubo o bandido fugiu, a Polícia Militar foi acionada e uma equipe de radio patrulhamento com motocicletas (RPM) conseguiu localizar e detê-lo na praça do Kartódromo, com as armas usadas no crime.

Ele havia escondido o celular roubado, mas acabou dizendo aos policiais onde estava.

O acusado, que já é bastante conhecido nos meios policiais por cometer vários crimes, foi conduzido ao CPJ, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

