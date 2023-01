Jovem é flagrado pela PM conduzindo carro furtado

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (24) após ter sido flagrado conduzindo um carro com queixa de furto.

Policiais militares realizavam patrulhamento pela rua Guerino Baldan, Antenor Garcia, quando suspeitaram do Gol branco e realizaram a abordagem. Durante a averiguação eles constataram que as placas estavam adulteradas e que pertenciam a um VW Polo. Em consulta pelo chassi descobriram que o Gol havia sido furtado no começo de dezembro do ano passado.

O condutor alegou que pagou R$ 3 mil e não sabia que o carro era furtado. Ele foi conduzido até a CPJ, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e permaneceu detido à disposição da Polícia Civil.

