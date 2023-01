Jovem é detida por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

SIGA O SCA NO

Uma jovem de 23 anos foi detida por tráfico de drogas, na tarde deste sábado (28), no Jardim Gonzaga.

Equipes da Polícia Militar realizavam uma operação saturação em alguns bairros da cidade quando receberam uma denúncia que havia crack em uma residência localizada na Rua Ceará.

Eles foram averiguar e conversaram com a moradora do local, que mostrou onde estava escondida a droga e o dinheiro proveniente do tráfico.

As drogas e o dinheiro foram apreendidos e a jovem foi conduzida ao plantão policial, presa em flagrante por tráfico de drogas e recolhida à cadeia pública feminina.

