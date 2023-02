SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 21 anos foi detido na noite desta quarta-feira (8) suspeito de furtar uma garrafa de bebida alcoólica no supermercado Savegnago da Praça Itália.

O segurança percebeu a atitude suspeita do rapaz e o abordou ainda no estacionamento. Na cintura do acusado estava a garrafa de whisky .

Uma viatura da Polícia Militar foi até o local e conduziu o jovem até o plantão da CPJ, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

Leia Também