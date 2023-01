Jovem de Ibaté é morto ao tentar assaltar PM na capital

Crédito: reprodução

Foi sepultado ontem (11), no cemitério municipal de Ibaté, o corpo do jovem Danilo Henrique Francisco Silva, de 19 anos. Ele foi morto no começo da noite do dia 4 ao tentar assaltar um policial militar no bairro Campos Eliseos, na capital. Uma câmera de segurança registrou a ação criminosa.

Danilo portava um simulacro de pistola e abordou o PM que estava em uma moto pela rua Guaianases e havia acabado de sair do trabalho. O policial reagiu e acertou o assaltante com quatro tiros.

Danilo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O corpo dele permaneceu no Instituto Médico Legal (IML) na capital até ser identificado por familiares.

O caso foi noticiado pelo programa Fala Brasil, da TV Record. Veja o vídeo:

Leia Também