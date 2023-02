Irmãos itirapinenses caem em golpe e perdem R$ 9,2 mil

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois irmãos itirapinenses foram vítimas de um golpe de estelionato e perderam R$ 9,2 mil na tentativa de adquirir um Fox. O crime foi registrado nesta quarta-feira, 8, na CPJ, em São Carlos.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o proprietário do carro, de 36 anos, fez o anúncio no site OLX sobre a venda e o golpista se interessou, dizendo que seria para uma terceira pessoa. Deveria ainda retirar o anúncio virtual do ar e não mencionar valores durante a negociação.

Posteriormente foi marcado o local do encontro para o carro ser avaliado pelos interessados, que seriam dois irmãos, de 32 e 34 anos, respectivamente, que residem em Itirapina.

Ambos viram e testaram o carro e gostaram. Posteriormente foram feitos PIXs. A vítima de 32 anos fez uma transferência de R$ 5 mil e seu irmão, de 34, de R$ 4,2 mil. Entretanto, o dono do carro não recebeu tais quantias, que foram depositadas em contas informas pelo golpista. Foi quando todos perceberem que caíram em mais um golpe de estelionato.

Leia Também