Irmã vê adolescente com produtos suspeitos e chama a PM

Moto produto de furto estava em poder de um adolescente - Crédito: Maycon Maximino

Uma irmã deu exemplo de honestidade e de idoneidade: ao ver o irmão, um adolescente de 15 anos chegar com produtos de origem suspeita em sua casa, na rua Donado Pedrino, no Antenor Garcia, na manhã desta segunda-feira, 13, não pensou duas vezes: acionou a Polícia Militar.

Uma viatura foi até a moradia e notou que o infrator chegou com dois pneus e material de pintura. Além de uma moto com a placa adulterada. Ao pesquisar a procedência do veículo, constou que era produto de furto ocorrido no Jardim Zavaglia no dia 23 de fevereiro.

Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado à CPJ para apurações e moto, pneus e material para pintura apreendidos.

Leia Também