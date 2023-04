Inquilina viaja e quitinete pega fogo no Cidade Jardim

SIGA O SCA NO

Fogo consumiu quitinete no Cidade Jardim - Crédito: Maycon Maximino

Os motivos são no momento ignorados, mas uma quitinete na rua Bernardino Fernandes Nunes, no Cidade Jardim, pegou fogo na madrugada desta quinta-feira, 6. A inquilina do imóvel estaria em viagem. Ninguém ficou ferido.

Vizinhos notaram fumaça saindo do interior do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros que foram obrigados a arrombar a porta principal para ter acesso ao cômodo.

Após controlar as chamas, os móveis que estavam na quitinete foram destruídos.

