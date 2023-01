Idoso é flagrado com arma em sua casa na Vila Isabel

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Ao atender um possível caso de violência doméstica por volta das 13h desta terça-feira, 3, em uma casa na rua Cel. José A.O. Salles, na Vila Isabel, policiais militares localizaram um revólver calibre 32 que estaria em poder de um idoso de 77 anos.

Na moradia, os ânimos estariam apaziguados e a arma foi entregue pela filha de 54 anos aos policiais pois temia que ela pudesse ser utilizada em uma possível discussão entre seus pais. O fato foi registrado na CPJ.

KADETT

Um Kadett branco, pertencente a uma jovem de 21 anos, furtado no dia 23 de dezembro, foi localizado em estado de abandono na rua Francisco Carlos da Silva, no Jardim das Torres no dia 29, período da manhã e restituída à proprietária intacto.

