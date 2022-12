Idoso é espancado durante assalto no Jardim Macarengo

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um idoso de 66 anos foi vítima de um assalto por volta das 17h no Jardim Macarengo. Durante a ação criminosa, a quadrilha espancou a vítima.

Segundo consta em boletim de ocorrência, quatro desconhecidos, um deles armado, entraram na casa pelos fundos e renderam o homem, amarrando as pernas e braços, colocando-o em um escritório.

Durante o crime, a vítima era espancada, principalmente quando não conseguiu realizar transferências, devido a agência bancária bloquear a sua conta.

Em seguida se apoderaram de três notebooks, celulares, R$ 12,5 mil e objetos de valor e fugiram em uma Saveiro, que foi apreendida pela PM na madrugada desta sexta-feira, no CDHU, na Vila Isabel. O assalto e as agressões cessaram com a chegada da irmã da vítima, que mora na mesma casa. O fato registrado na CPJ.

