Ibateense acusado de tráfico é detido no Santa Angelina

A droga apreendida pelos policiais militares - Crédito: Maycon Maximino

Um ibateense de 18 anos foi detido na noite desta quinta-feira, 16, por policiais militares da Rocam e da Força Tática. Acusado de tráfico, foi encaminhado à CPJ. O flagrante aconteceu no cruzamento das avenidas João Dagnone com a Dr. Gildney Carreri, no Jardim Santa Angelina.

O acusado estava em atitude suspeita e com a aproximação das viaturas, tentou a fuga e dispensou uma sacola, recuperada posteriormente. Em seu interior havia entorpecentes. Indagado, confessou a cidade onde reside e o motivo de estar em São Carlos: praticar o tráfico.

Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. A droga, apreendida.

