Homens trocam agressões no centro e sobra até para a equipe do Samu

Pedaço de madeira teria sido usado por um dos envolvidos - Crédito: Maycon Maximino

Uma discussão resultou em agressões por volta das 19h45 desta quinta-feira, 23. Sobrou até para um motorista do Samu que foi prestar atendimento médico.

Segundo apurado, policiais militares foram atender um caso de mútua agressão na rua Padre Teixeira no Centro e descobriam junto a um idoso de 67 anos que ele conversava com uma amiga quando o acusado de 31 anos chegou e pediu um cigarro. Após ser negado, por motivos ignorados, passou a debochar da vítima. Teve início uma discussão e o idoso teria sido agredido com um soco no rosto e uma pedrada na perna direita. Para se defender se apoderou de um varão de ferro e golpeou a cabeça do desafeto. Afirmou ainda que o acusado, que chegou a pegar um galho de árvore para novas agressões sem sucesso, teria feito ameaças a sua família e jurado atear fogo em sua moradia.

O idoso negou atendimento médico, mas o acusado, por ter um ferimento na cabeça, pediu ajuda e uma viatura foi acionada. No trajeto até a UPA Santa Felícia, o acusado teria surtado e pediu para descer. O motorista de 57 anos parou, momento em que o acusado teria jogado moedas em sua direção, além de proferir ameaças.

Na CPJ, o agressor teria tido um novo surto e negou todas as agressões e ofensas.

Leia Também