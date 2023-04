Homem que tentou matar ex-mulher no Fagá é condenado pela Justiça

Vítima sendo socorrida pelo SAMU - Crédito: Maycon Maximino/arquivo

O homem que tentou matar a ex-mulher em outubro do ano passado, no bairro Maria Stella Fagá, foi condenado pela Justiça a uma pena de 4 anos, cinco meses e 10 dias de reclusão. O tribunal do júri aconteceu nesta quarta-feira (12), no Fórum Criminal de São Carlos. (veja matéria do crime)

Os jurados negaram a desclassificação para o crime de lesão corporal, tese sustentada pela defesa em plenário, bem como negaram o pedido de absolvição do réu. Rejeitaram ainda a figura do homicídio privilegiado por violenta emoção por ato injusto da vítima. Por último, afastaram a qualificadora de feminicídio.

Por ser réu primário e ter bons antecedentes, Fernando Henrique de Morais vai cumprir a pena em regime semiaberto. Ele já estava preso preventivamente. Após a sentença proferida pelo juiz Antonio Benedito Morelo, o preso foi novamente levado ao presídio.

O crime

O crime ocorreu na rua dos Metalúrgicos. Segundo testemunhas, a vítima de 31 anos estava em um ponto de ônibus, quando o autor passou em um veículo Ecosport e efetuou o disparo.

A vítima conseguiu retornar para casa, onde foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA). Ela foi encaminhada consciente até a Santa Casa, onde passou por procedimento cirúrgico devido ao tiro que atingiu o abdômen.

