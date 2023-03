Homem que deveria voltar para a cadeia em dois dias é preso em flagrante por furto

Um homem que cumpria pena por vários crimes e que havia sido beneficiado com a saída temporária da prisão, foi preso em flagrante por furto (artigo 155), na tarde deste sábado (18).

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em estabelecimento comercial, localizado na Avenida João Dagnone, no Santa Angelina.

Chegando ao local, os policiais falaram com a vítima, que contou que o ladrão entrou em sua loja e em sua casa, furtou seu celular, dinheiro e outros objetos, mas foi surpreendido por ela na saída, então devolveu o celular e fugiu.

Com base nas característas do autor do furto, a equipe efetuou um patrulhamento pela região e conseguiu abordá-lo na Rua Alcides Talarico, com uma pulseira da vítima no pulso.

M.P.S. foi conduzido ao plantão policial, onde foi reconhecido pela vítima. Ele é acusado de vários outros crimes, inclusive de ter pendurado uma cabeça humana em uma torre em 2017, e estava preso, mas foi beneficiado pela saída temporária no dia 14 de março e deveria retornar no próximo dia 20, só que teve seu retorno antecipado ao cometer o novo crime, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

