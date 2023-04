Homem que agrediu ex-sogra com golpes de pilão na cabeça é condenado pelo tribunal do júri

SIGA O SCA NO

Fórum Criminal de São Carlos - Crédito: divulgação

A Justiça condenou a 3 anos, 1 mês e 10 dias de prisão o homem que agrediu a ex-sogra de 67 anos, em novembro do ano passado, na rua Jesuíno de Arruda, no Centro de São Carlos. O réu vai cumprir a pena no regime aberto. (veja notícia da época)

Segundo informações, J.A.S. teria ficado revoltado após ser cobrado quanto ao pagamento da pensão do filho, por isso desferiu sete golpes com um pilão de madeira maciça contra a cabeça da vítima.

O autor também era acusado de agredir a ex-esposa que estava no local, mas por esse crime acabou inocentado pelo tribunal do júri que entendeu que ele não quis agredi-la, que ela foi atingida acidentalmente.

Ao término do julgamento, o réu foi liberado.

Leia Também