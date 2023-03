Homem morre esfaqueado no Jardim Gonzaga

Crédito: Maycon Maximino

Um homem, foi encontrado morto nesta noite de sábado (11), na Rua Giovani Vassolo, no Jardim Gonzaga.

De acordo com as primeiras informações, apuradas pela equipe de reportagem do SCA, populares passaram pelo local, viram a vítima desacordada e bastante ferida, acionaram a Polícia Militar e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU, que quando chegaram ao local constataram que ela já estava sem vida.

As equipes verificaram ainda que Reginaldo Zenon da Silva, de 41 anos, foi atingido por vários golpes de faca e que era procurado pela polícia.

A equipe de perícia foi acionada no local e até o momento não há informações sobre o autor do crime, a arma usada, ou qual foi o motivo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também