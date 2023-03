Homem furta bike e universitária pede ajuda para localizá-la

Bike de universitária foi furtada na madrugada de quinta-feira - Crédito: Divulgação

Uma universitária de 25 anos foi vítima de furto por volta das 3h30 desta quinta-feira, 23. Ela reside em um condomínio na rua Dona Alexandrina, no Parque Arnold Schmidt. Um desconhecido levou sua bike.

Ela relata que, com o auxílio de câmeras de segurança, teve ciência de como teria ocorrido o crime. O desconhecido escalou o muro do imóvel e foi até a sua bike que estava presa com um cadeado em um pilar. Após de apoderar, jogou-a por cima do muro e fugiu. Acredita-se que um comparsa tenha participado do furto.

O crime foi registrado na CPJ e quem tiver notícias onde a bike da universitária esteja, contatar o 190.

Leia Também