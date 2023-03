Homem é preso por tráfico de drogas no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã deste sábado (25), na esquina da Travessa 1 com a Rua Alberto Martins, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo local, quando avistaram o acusado sentado na calçada, com uma sacola nas mãos e perceberam que ele tentou fugir quando viu a viatura. Eles o abordaram e verifiram que havia drogas e dinheiro dentro da sacola.

Diante dos fatos, O.F.O.F. foi conduzido ao plantão policial, preso em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao Centro de Triagem.

