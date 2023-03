Homem é preso em flagrante por descumprir medida protetiva em Ribeirão Bonito

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante neste sábado (04), em Ribeirão Bonito, acusado de descumprir uma medida protetiva que existe em desfavor dele.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Rua Eduardo Picolo e quando chegou ao endereço, a vítima, que tem 44 anos, aguardava na calçada e o acusado, dentro de um carro, do outro lado da rua.

Ela contou que foi casada com o autor durante 27 anos e estão separados há 1 ano, mas ela possui uma medida protetiva contra ele, pois o mesmo a persegue.

A vítima disse também que no dia da ocorrência, ao sair do trabalho, ele estava esperando para conversarem e ela recusou-se, ele ainda tentou abrir a porta do carro, mas não conseguiu e ela foi embora.

Quando já estava em casa, ela o ouviu chamar seu nome, gritar e proferir ofensas, mas não atendeu e ele foi embora, mas voltou posteriormente e ela acionou a polícia.

Os policiais verificaram que a medida protetiva estava valendo e prenderam o autor, que não ofereceu resistência, sendo conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

Leia Também