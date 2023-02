Homem é preso em flagrante após espancar e arrastar mulher no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na manhã de sábado (18), após agredir sua companheira, em uma residência, na Rua Riachuelo, no Centro.

A Polícia Militar foi acionada no local, com a denúncia que um homem havia sido visto arrastando uma mulher para dentro do imóvel.

Uma equipe foi averiguar e entrou em contato com a vítima, que estava com um corte profundo na mão, sangramento na boca e vários hematomas pelo corpo. Ela contou que foi agredida por seu amásio após ele fazer uso de drogas e ingerir bebidas alcoólicas. Ela disse também que ele usou uma faca e mostrou onde a mesma estava.

Após pesquisa via COPOM, os policiais constataram que a vítima possuía uma medida protetiva contra o acusado, que foi localizado, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

