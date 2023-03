Homem e mulher são presos pela PM no Parque Delta

Crédito: Colaborador SCA

Um homem foi preso por tráfico de drogas e uma mulher pelo crime de receptação na noite desta sexta-feira (24), no Parque Delta, em São Carlos.

Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela rua Professor Octávio Boro, quando avistou um individuo arremessando uma sacola para o interior de uma casa.

O suspeito foi abordado e com ele havia apenas dinheiro, no entanto, dentro da sacola havia pedras de crack e apetrechos para o embalo de entorpecentes.

Em outra residência próximo do local os policiais encontraram um celular Iphone 11, roubado no dia 03/01/2023 e outros aparelhos que foram apreendidos para perícia.

A proprietária do imóvel foi conduzida até o plantão policial, autuada em flagrante pelo crime de receptação e liberada após o pagamento de fiança de R$ 1.300,00.

Já o traficante foi recolhido ao Centro de Triagem.

