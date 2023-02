Homem é detido por disparo de arma de fogo em Dourado

SIGA O SCA NO

Um homem foi preso na noite de sexta-feira (17), acusado de porte ilegal e disparo de arma de fogo em via pública.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia que um homem, em um carro vinho, teria dado um tiro para o alto, no Km 194 da SP-215, em Dourado.

Um equipe, em patrulhamento pela região, avistou o veículo descrito em uma rua de terra, próximo ao local da denúncia.

O veículo foi abordado e nada ilícito foi encontrado com o motorista, que estava sozinho no carro.

Já no veículo, foi localizada uma garrucha de calibre 22, com uma munição deflagrada e uma pequena porção de maconha junto com uma seda.

Questionado, o suspeito disse que a arma pertencia ao seu avô, já falecido, e confirmou que havia dado um tiro para o alto. Sobre a droga, disse que era para seu consumo.

C.H.M. foi detido e conduzido ao plantão policial de São Carlos, onde foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.400,00, que foi paga pela família, sendo ele liberado.

