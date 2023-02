Homem é detido no Aracy após descumprir medida protetiva

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 30 anos foi detido por volta das 2h desta quarta-feira, 8, acusado de descumprir uma medida protetiva. O fato aconteceu na rua Regina Célia Silva Vasconcellos, no Cidade Aracy.

A vítima de 30 anos, acionou a PM e uma equipe foi até o local. Segundo ela, o acusado (de mesma idade) teria invadido a sua moradia e estaria no quarto onde dorme as duas filhas do casal.

Indagado, disse que teria ido àquela hora ver as filhas e ainda, se a sua “ex” não teria um novo relacionamento amoroso.

Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

Leia Também