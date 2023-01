Homem é detido e acusado de agredir esposa no primeiro dia de 2023

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi registrado pela CPJ logo no primeiro dia de 2023 e um homem é acusado de agredir a esposa na Avenida Tetracampeonato, no Cidade Aracy, logo às 8h.

PMs foram solicitados via Copom para atender a ocorrência e apuraram junto a vítima que tudo teria começado por motivos fúteis.

Ambos discutiram na moradia, quando o marido saiu e teria ido em uma confraternização. A mulher disse ter ido atrás e localizou o agressor. Ato contínuo pediu as chaves do carro da família para voltar para casa, e foi negado. Contrariada ela disse que entrou no veículo e com um objeto começou a danificar o painel. Ambos discutiram novamente quando ela teria recebido um soco no rosto, agressão negada por ele.

Diante dos fatos a mulher foi encaminhada à UPA do bairro para atendimento médico e ele encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

