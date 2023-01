Homem é detido após furtar casa na região do Parque do Kartódromo

SIGA O SCA NO

Objetos que seriam furtados pelo suspeito - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi detido na manhã desta segunda-feira, 2, acusado de furtar uma casa na Avenida Liberdade, na região do Parque do Kartódromo.

Segundo consta, a moradia teria sido afetada pela enchente do dia 28, quarta-feira. O suspeito, de 38 anos, teria pulado o muro, arrombado uma porta e saiu. Vizinhos viram a ação e acionaram a GM que, com características do acusado, fez a abordagem na Avenida Trabalhador São-carlense.

Indagado, revelou que teria escondido em um matagal um notebook e na casa, constataram que haviam ainda outros objetos que seriam furtados. Detido, foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial.

