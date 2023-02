Homem é detido após ameaçar de morte esposa e filha de 9 anos

SIGA O SCA NO

Acusado estava em posse de uma chave de fendas - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 32 anos foi detido por policiais militares na tarde desta sexta-feira, 17, acusado de violência doméstica. O flagrante aconteceu em uma casa na rua Hagar Cristina Rojo Rocha, Residencial Eduardo Abdelnur.

Os PMs foram acionados via Copom e ao chegarem ao endereço, viram o suspeito no meio da rua, alterado e com uma chaves de fenda.

Na tentativa de abordá-lo, o acusado reagiu e foi necessário uso de uma Taser (por duas vezes) para que conseguissem contê-lo.

Posteriormente, os policiais apuraram que o acusado teria ameaçado de morte a esposa de 34 anos e a filha, de 9 anos.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e o homem autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

