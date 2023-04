Homem é acusado de tentativa de furto em residência

O material que iria ser furtado, foi recuperado pela PM - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por volta das 23h desta terça-feira, 4, durante tentativa de furto em uma residência na rua João de Santi, no Jardim Santa Júlia.

Os PMs foram acionados via Copom para comparecer no endereço e viram que o tapume que dá acesso a garagem estava arrombado. Com a chegada do proprietário, a casa foi aberta e no interior, onde fica a área da piscina, localizaram o suspeito. Próximo a ele, uma sacola com itens separados como fiação, caixas de ar condicionado e uma colher de pedreiro.

O suspeito foi detido e encaminhado à CPJ. Após ser autuado em flagrante, recolhido ao centro de triagem.

