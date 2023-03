Homem é acusado de tentar agredir casal no Parque Arnold Schmidt

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal está acusando um homem, que seria vizinho de apartamento, de tentativa de agressão. O fato teria ocorrido na tarde de sábado, 11, na rua Alvarenga Peixoto, no Parque Arnold Schmidt.

As vítimas, um homem de 39 anos e sua esposa, de 32 anos, estariam em seu apartamento quando teriam ouvido um grito no corredor onde residem. Ao saírem, notaram que um vizinho teria partido em direção a ambos e na tentativa de agressão.

O marido conseguiu entrar no “ap” e fechar a porta e a esposa saiu em busca de socorro. Contornada a situação, as vítimas disseram, de acordo com vizinho, que o acusado sofreria de algum transtorno. O fato foi registrado na CPJ.

