Homem é acusado de agredir e ameaçar de morte a esposa

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 20h35 desta segunda-feira, 27, em um apartamento na Avenida João Deriggi, no Jardim Ipanema.

No local, os PMs constataram que a vítima, de 44 anos, acompanhada da filha estava na portaria do condomínio, enquanto que o acusado, de 50 anos, no estacionamento.

Aos policiais, a mulher disse que não é a primeira vez que ocorre desavenças entre o casal, mas na tarde desta segunda-feira, ao buscá-la no trabalho, o acusado já estaria alterado e agressivo devido ao consumo de bebida alcoólica. No carro, teria sido ameaçada e ofendida.

Já na residência do casal, a mulher afirmou que, por motivos fúteis o acusado começou a danificar objetos da moradia e chegou a arrebentar a porta de entrada do apartamento. Não satisfeito, teria empurrado várias vezes a vítima contra a parede e dado tapas em sua nuca. Por fim, se apoderou de uma faca e a ameaçou de morte e com a arma branca, danificou móveis.

Detido, o agressor foi encaminhado à CPJ para as providências cabíveis.

