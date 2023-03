Homem condenado pela justiça por transitar com moto com escapamento "aberto" é preso pela PM no Aracy

SIGA O SCA NO

Imagem Ilustrativa - Crédito: Pixabay

Um procurado pela Justiça foi detido pela PM por volta das 11h45 desta terça-feira, 7, na Avenida Integração, no Cidade Aracy.

W.C.S., 31 anos, estava em um veículo quando foi abordado por policiais militares que estavam em patrulhamento preventivo.

Após pesquisa os PMs constataram que contra o acusado havia um mandado de busca e apreensão por “perturbação do sossego público” na cidade de Barreiras/PE. Segundo consta, ao visitar a mãe na cidade pernambucana, teria pego um moto do tio com o escapamento aberto e acabou parado pela polícia, vindo a responder um processo, o qual acabou condenado.

O homem foi conduzido até a CPJ e depois recolhido ao Centro de Triagem.

