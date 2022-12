Homem cai em golpe e fica sem o FGTS

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 50 anos teve dores de cabeça inesperada no sábado, 24, véspera de Natal, quando teve ciência que estelionatários ficaram com o dinheiro que tinha em seu FGTS.

A vítima foi dispensado da empresa onde trabalhava e foi em busca do saque do seu fundo de garantia. Teria entrado em contado com a agência bancária só que uma suposta atendente informou que haveria um empréstimo em sua conta, bem como um débito solicitado por um estabelecimento comercial. Como ele não reconheceu, a mulher pediu para que ele digitasse sua senha que ela conseguiria cancelar tais negociações.

Ele procedeu como solicitado e ficou sabendo posteriormente que os R$ 553 que estava em sua conta teria sido transferido. Restou prestar queixa na CPJ.

