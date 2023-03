SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 21 anos é acusado de ameaçar de morte sua ex-companheira de 24 anos e a avó dela, de 45 anos. O caso teria ocorrido na manhã deste domingo, 19, em uma casa na ruía Oswaldo Perez, no Jardim Santa Angelina.

A vítima foi à CPJ e disse que terminou o relacionamento com o acusado e dez então recebia as ameaças pelo WhatsApp e via ligações telefônicas. Porém, neste domingo, chegou a ir em frente a casa das duas vítimas.

