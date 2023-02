Homem alega ter sido ameaçado por motoboy após receber pizza com sinais de mordida

SIGA O SCA NO

Pizza - Crédito: Pixabay

Um homem de 36 anos, morador em um prédio no bairro Jardim Gibertoni, registrou um boletim de ocorrência contra um entregador de pizzas alegando ter sido ameaçado.

Segundo o declarante, no final da noite de ontem (23) ele fez um pedido para entrega e quando o motoboy foi embora percebeu que a caixa estava violada e que haviam comido parte da pizza.

O rapaz registrou uma reclamação junto a pizzaria que encaminhou uma nova pizza, no entanto o mesmo entregador apareceu e desferiu ameaças, dizendo que iria pegar a vítima, pois o seu patrão havia mostrado as mensagens trocadas com o cliente.

Com medo, a vítima registrou o B.O. para se resguardar.

