Homem acusado de matar moradora de rua em São Carlos é preso pela DIG

Acusado deixando o prédio da DIG - Crédito: divulgação

Um homem de 45 anos, acusado de matar a moradora de rua Irene Aparecida da Silva Guimarães, 62, em outubro do ano passado, foi preso durante operação realizada por policiais da DIG na tarde desta quarta-feira (12), em São Carlos. Existe a suspeita que ele também tenha estuprado a vítima antes de matá-la. (veja a notícia do crime)

O corpo de Irene foi encontrado com as calças abaixadas dentro de um barraco onde ela vivia, nas margens da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr. (SP-318), perto do acesso à Washington Luís.

Após investigações e ouvir testemunhas, os policiais chegaram até I.P. que foi localizado na avenida Professor Luis Augusto de Oliveira, Vila Celina. Contra ele foi expedido um mandado de prisão temporária de 30 dias.

Na delegacia o suspeito negou os crimes. Ele foi conduzido até o Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos para retirada de material genético e em seguida conduzido até o Centro de Triagem local, onde aguardará o termino das investigações.

