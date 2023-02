Homem acusado de aplicar golpes em pizzarias é agredido em São Carlos; veja o vídeo

Barra de ferro que teria sido usada em agressão - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 28 anos, acusado de aplicar golpes contra pizzarias em São Carlos, foi agredido na noite desta segunda-feira, 13, após as pessoas lesadas descobrirem o local onde residia. O fato aconteceu na esquina das ruas Rui Barbosa com a Avenida Dr. Carlos Botelho, em um conjunto de quitinetes.

Segundo apurado, o acusado encomendava pizzas e passava endereços diferentes para entrega e na hora do pagamento, realizava PIX agendado e posteriormente cancelava. Dentre as vítimas estaria um comerciante com um prejuízo estimado em R$ 1,6 mil. Porém, testemunhas davam conta que havia outros estabelecimentos comerciais que teriam sido vítimas do mesmo golpe.

De acordo com apuração feita pelo São Carlos Agora, as vítimas do golpe, revoltados, conseguiram localizar o endereço do acusado e foi colocado em um grupo de WhatsApp de motoboys. Várias pessoas foram até o local, invadiram a quitinete e encontraram o acusado, na tentativa de que ele ressarcisse todo o prejuízo. No entanto, como os ânimos se exaltaram, alguns envolvidos partiram para a agressão contra o homem de 28 anos que recebeu vários tipos de agressão, inclusive com barra de ferro e pedaço de pau, e necessitou ser socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico. Parte das agressões foram registradas com celulares.

A Polícia Militar foi acionada e um envolvido foi detido e encaminhado à CPJ para esclarecimentos.

