Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem acusa a namorada de 37 anos de agressão. O caso teria ocorrido por volta das 20h30 deste domingo, 5, em São Carlos.

À vítima compareceu à CPJ e disse que estava com a acusada quando começaram a discutir por questões pessoais. Em dado momento passou a ser agredida a socos e pontapés. Teria ainda sido ameaçada com um objeto de madeira com uma ponta de metal. A vítima afirmou ainda que teve a lataria do carro danificada pela acusada.

Leia Também