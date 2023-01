Hilux levada em assalto é localizada no Jardim Tangará

Um homem de 57 anos foi vítima de roubo no início da tarde de sábado (31), no Jardim Beatriz.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conduzia sua Hilux branca pela Rua Francisco Schiavone quando foi fechado por um Gol prata. Dois homens desceram do carro, enquanto outros três permaneceram no interior do veículo.

Um dos bandidos, que estava armado com um revólver pequeno, ordenou que ele saísse da caminhonete, ele obedeceu e os bandidos fugiram com os dois veículos, tomando rumo ignorado.

A vítima acionou a polícia, registrou um boletim de ocorrência e nesse domingo (01), a Hilux foi encontrada abandonada, em uma região de mata, no Jardim Tangará.

O veículo foi apresentado no plantão policial e devolvido ao proprietário.

