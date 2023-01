Gol furtado é encontrado completamente depenado no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Um Gol furtado no começo do ano em São Carlos foi encontrado completamente depenado em um local de difícil acesso, próximo ao Ecoponto no bairro Cidade Aracy II.

A família que usava o carro para trabalho lamentou o estado como o automóvel foi localizado. “Tiraram tudo o que conseguiram. Perdemos o carro, nem compensa arrumar mais”.

O que restou do Gol que não possuía seguro foi retirado do local.

