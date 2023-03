GM realiza operação escapamento

A Guarda Municipal, juntamente com a Secretaria de Transporte e Trânsito e apoio da Polícia Militar, realizou na noite desta sexta-feira (17) uma operação programada pelo GGI-M (Gabinete de Gestão Integrada Municipal) para fiscalizar escapamentos. Foram vários pontos de abordagens, entre eles na avenida Getúlio Vargas, Pico (Swiss Parque) e Bruno Rugiero Filho.



Durante as abordagens foram feitas orientações de trânsito, vistoria veicular e de documentos. Vinte veículos foram vistoriados e quatro motos guinchadas por irregularidades de documentos .



De acordo com o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, as operações vão continuar. "Fizemos uma programação para todo o mês de março e já estamos fechando outras para abril. Caso o escapamento, seja ele esportivo ou original, não reduza os ruídos nem filtre os gases poluentes originados do motor, o condutor estará sujeito a uma multa de natureza grave cinco com pontos na Carteira Nacional de Habilitação", alerta Gardini.

