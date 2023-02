GM apreende entorpecentes no Jardim Hikare

SIGA O SCA NO

A droga apreendida pela equipe Canil da GM - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo nesta segunda-feira, 13, a equipe Canil da Guarda Municipal apreendeu por volta das 11h44 entorpecentes na rua Alois Partel, no Jardim Hikare.

Um suspeito que estava pelo local tentou a fuga ao ver a viatura, mas chegou a ser abordado e em seguida, liberado. Com o auxílio da K9 Índia, localizaram em meio ao capim de um terreno de um prédio abandonado, uma pochete com 49 pedras de crack, 54 pinos com cocaína e 12 porções de maconha, além de R$ 32, que foram apresentados na CPJ.

Leia Também