GM apreende drogas em “ponto” de tráfico no Santa Angelina

A droga que foi abandonada no Santa Angelina - Crédito: Divulgação

A equipe Canil da Guarda Municipal, durante patrulhamento preventivo, apreendeu drogas por volta das 9h50 desta sexta-feira, 24, em um local conhecido como “ponto” de tráfico na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina.

Ao ver a viatura, um suspeito que estava no canteiro central da via, fugiu e com o auxílio da K9 Índia, localizaram uma sacola com 17 pinos com cocaína, 8 pedras de crack, 3 tubetes com crack, 59 porções de maconha, 9 tabletes da mesma droga e R$ 81,20. O material localizado foi apresentado na CPJ.

