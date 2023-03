Gabinete de Gestão Integrada programa seis operações para março

Crédito: Divulgação

O Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) de São Carlos, canal de conexão dos órgãos de segurança pública de todas as esferas de governo que atuam no município, se reuniu na última sexta-feira, 3, no Paço Municipal, para definir as operações com objetivo de redução à violência e criminalidade.

Fazem parte do GGI-M representantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, de Cidadania e Assistência Social, Serviços Públicos, Transporte e Trânsito e de Infância e Juventude.

Durante a reunião foram decididas as próximas operações que serão realizadas em conjunto. “Vamos fazer seis operações ao longo do mês de março que inclui fiscalização e trânsito. Claro que não vamos divulgar as datas, mas as equipes integradas estarão nas ruas”, disse o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini.

Gardini ressalta que o GGI-M é muito importante para a união de todas as instituições em prol da segurança pública. “Participamos ativamente das propostas, implementações, controle e avaliações das ações”, finaliza o secretário da SSP.

Confira as operações programadas para os próximos dias:

- Operação Bares – GM/PM/Trânsito/Fiscalização;

- Operação Escapamento – PM/GM/Trânsito;

- Operação Sucata - PM/GM/Fiscalização;

- Operação Saturação Comércio – PC/PM/GM/Trânsito/Fiscalização;

- Operação Parque Faber - PM/GM/Trânsito;

- Operação Imigrantes – GM/Defesa Civil.

Leia Também