Fumaça mobiliza Corpo de Bombeiros em lanchonete no Centro de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta terça-feira (4) para atender a um chamado de possível incêndio em uma lanchonete no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Bento Carlos, no Centro.

Chegando ao local as equipes constataram que na verdade a fumaça que saia do prédio era referente a uma termonebulização, que nada mais é que uma técnica que utiliza produtos específicos de dedetização, mas de uma maneira diferente da tradicional que gera uma espécie de neblina, que se assemelha muito a fumaça gerada por um incêndio.

