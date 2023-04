Força Tática prende acusado de tráfico de drogas

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do acusado - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 17h40 desta quinta-feira, 13, na rua Antenor Rodrigues de Camargo, na Vila Jacobucci, um suspeito acusado de tráfico de entorpecentes.

O local é conhecido pelos PMs pelo tráfico e a equipe viu o acusado em atitude suspeita com uma sacola plástica nas mãos entregando algo a um motociclista. Assim que viu a viatura dispensou a sacola e tentou a fuga, sendo perseguido e abordado.

Após revista, foi encontrado no bolso de sua bermuda R$ 30. No local em que foi dispensado a sacola foi encontrado em seu interior porções 15 porções de maconha, 61 pedras de crack e 52 pinos com cocaína. O suspeito foi detido e encaminhado à CPJ. Autuado em flagrante por tráfico de drogas, foi recolhido ao centro de triagem.

