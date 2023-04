Força Tática flagra adolescentes com entorpecentes no São Carlos 5

A droga apreendida pelos PMs da Força Tática - Crédito: Divulgação

Após denúncias anônimas, policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 17h20 deste domingo, 9, dois adolescentes com entorpecentes na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

Informações davam conta que os infratores deixariam máquinas de cartão no portão de um açougue que fica no cruzamento com a rua Mário Pizani e as drogas ficariam embaixo de algumas pedras ao pé de uma árvore na rua Rubens Barbosa.

No local os PMs abordaram os suspeitos, confirmaram que ambos estariam envolvidos com o tráfico e localizaram ainda as máquinas e as drogas. Os dois foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial. A droga foi apreendida.

