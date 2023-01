Força Tática detém trio durante assalto a residência no Itamarati

As armas que foram apreendidas pelos PMs da Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

A ação rápida e eficaz da Polícia Militar de São Carlos impediram que um assalto à residência se consumasse na noite desta quarta-feira, 18, na rua Augusto Maria Patrizzi, no Jardim Itamaraty. Dois adolescentes e um homem, que transportou os infratores, foram presos em flagrante.

O São Carlos Agora apurou que os policiais militares da Força Tática foram acionados via Copom e em minutos chegaram ao endereço e presenciaram o motorista de 45 anos de um Fox sair em alta velocidade, tentando uma frustrada fuga. Abordado, nada de ilícito foi encontrado.

Já na moradia, dois desconhecidos estariam no interior e ao perceberem a movimentação policial saltaram o muro dos fundos e escalaram telhados. Porém, com o cerco policial, foram detidos. Com um infrator de 17 anos havia um iphone e duas armas. Com o comparsa, de 16, uma terceira arma e R$ 520. Ambos teriam feito reféns uma mulher de 41 anos e seu marido, de 48 anos.

A dupla ao ser questionada pelos PMs assumiu o assalto e delatou o motorista do Fox que seria usado na fuga, fato corroborado por câmeras de segurança que haviam em casas vizinhas e que mostravam ambos saindo do carro e entrando na moradia das vítimas.

Um HB20 das vítimas já havia sido carregado com objetos da casa que seriam pelos bandidos.

Diante dos fatos, o Fox foi apreendido e recolhido e os três criminosos autuados. O motorista foi recolhido ao centro de triagem (acusado de roubo e corrupção de menores) e os adolescentes recolhidos à Fundação Casa de Araraquara.

Foram apreendidos ainda três celulares, três garruchas (duas calibre 32 e um calibre 38), além de R$ 520.

